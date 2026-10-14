Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Петрово, община Стара Загора.

В стопанството се отглеждат 72 дребни преживни жиовтни, а собственикът сам е подал сигнал след появата на клинични признаци на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат следните села от област Стара Загора: Бъдеще, Калояновец, Ловец, Памукчии и Петрово от община Стара Загора и Ястребово от община Опан.

Откриха вторично огнище на шарка по овце и кози в Татарево

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, която охваща следните от област Стара Загора:

- села Великово и Разделна от община Гълъбово;

- селата Бял извор, Бяло поле, Венец, Княжевско, Кравино, Опан, Пъстрен, Средец, Столетово и Тракия от община Опан;

- селата Боздуганово, Диня, Землен, Ковач, Коларово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне и Трънково от община Раднево;

- град Стара Загора, селата Арнаутино, Богомилово, Воденичарово, Горно Ботево, Еленино, Елхово, Загоре, Калитиново, Кирилово, Козаревец, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Преславен, Пряпорец, Ракитница, Самуилово, Стрелец, Сулица, Християново, Хрищени и Яворово от община Стара Загора;

- селата Винарово, Гита, Димитриево, Малко Търново, Могилово, Осларка, Свобода и Яздач от община Чирпан;

- селата Здравец и Странско от община Димитровград от област Хасково.

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Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Редактор: Цвета Лазаркова