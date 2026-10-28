На 21 морски мили от брега на Шабла кораб, пътуващ от Израел към Румъния, е бил поразен от три дрона. Според съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев каза в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS, че смята, че става дума за пореден руски удар срещу търговски кораби в Черно море. Той е на мнение, че не може да се говори за случайно нападение, имайки предвид, че сега се провежда срещата на министрите на отбраната на трите черноморски натовски страни – България, Румъния и Турция, в София.

„С този удар Русия иска да покаже, че нейната ескалация на военните действия в Черно море няма да бъде възпряна от каквото и да е решение, което вземат трите черноморски страни, членки на НАТО. Досегашните обяснения, които слушаме дори от официални лица, че не е ясно откъде идват тези удари, не знаем кой е агресорът и че трябва да се види дали това не е Украйна или трета страна, са тотално опровергани от всички наши натовски съюзници и от техните разузнавателни служби досега”, каза той.

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По думите му този пореден удар се дължи на позицията на българското правителство, което "сякаш се страхува да каже кой е агресорът". Също така отбеляза, че „българското политическо ръководство разглежда съюзническа солидарност с НАТО като неудобство, а не като стратегически инструмент за защита на българските национални интереси и българската национална сигурност”.

България, Румъния и Турция са пределно наясно какви са рисковете и какви са възможностите, каза още Дойчев.

„Предполагам, че и този удар няма да бъде признат от руската страна. Русия призна множество други удари, включително в румънски териториални води, но не и в случаите, когато бяха ударени търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Това не е случайно. Очевидно руската страна иска да подпомогне своите хора в София във връзка с предстоящия балотаж на президентските избори”, смята Дойчев.

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„Всички натовски и европейски страни сме за мир. Но когато срещу нас има агресия и при това от агресор, който не се спира пред никакви средства, за да ни заплаши, ние трябва да имаме много по-твърд отговор”, беше категоричен той.

По думите му Русия в никакъв случай няма да посмее директно да нападне натовска страна, защото това директно означава да се активира Чл. 5 от договора на НАТО за колективна отбрана. „А съотношението на силите е ясно в чия полза. Руската федерация разчита единствено на ядрената заплаха, но в никакъв случай не може да си позволи да употреби ядрено оръжие”, коментира още Дойчев.

„Черно море се превърна в едно от най-опасните морета, което заплашва както нашия търговски флот и флотите на останалите страни, с които търгуваме в Черно море и извън него, така и българския туризъм през следващата година.Така че трябва вече да предприемем конкретни действия въз основа на общите решения, приети в НАТО, за отбрана на отбраната на българския бряг”, заяви Дойчев.

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Редактор: Цветина Петрова