Съюзниците от НАТО ще проведат кризисна среща, за да обсъдят как да реагират на поредицата удари с дронове срещу товарни кораби в Черно море, заяви румънският президент Никушор Дан.

През последните 24 часа два танкера за превоз на химически продукти бяха поразени от въздушни дронове във или близо до териториалните води на Румъния. Според Дан обаче е твърде рано да се каже със сигурност дали Русия стои зад атаките.

Румънският президент говори в кулоарите на Европейския съвет в Брюксел, където проведе разговори с българския премиер Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте . „Генералният секретар изрази солидарността на Алианса. Ще има заседание на Северноатлантическия съвет, на което ще бъде обсъдена цялостната ситуация в Черно море“, заяви Дан пред Politico.

„Разбира се, изводът е, че всички хибридни атаки имат за цел да отслабят подкрепата ни за Украйна. Ние ще продължим да я подкрепяме“, добави той.