Българският премиер Румен Радев и румънският президент Никушор Дан разговаряха с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за сигурността в Черно море. Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския съвет. Информацията беше потвърдена за NOVA от официален източник в НАТО, който уточни, че не се предвиждат нито прессъобщение, нито публични изявления след разговорите.

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Самият Рюте излезе с пост в Х. „Ползотворна среща с българския министър-председател Румен Радев и румънския президент Никушор Дан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване. НАТО укрепи позицията си по Източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море, като адаптира мерките си за възпиране и отбрана според необходимостта”, гласи той.

Good meeting with 🇧🇬 Bulgarian PM @RumenRadevPM and 🇷🇴 Romanian President @NicusorDanRO about security in the Black Sea & the latest attacks on commercial shipping. NATO has strengthened our posture along the eastern flank including with increasing counter-drone capabilities. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 15, 2026

Румъния ще настоява за въвеждане в експлоатация на румънско-български Център за морска сигурност в Черно море

Радев и Дан настояват за засилване на съюзническата защита на търговското корабоплаване след серията атаки срещу цивилни съдове. Сред обсъжданите инициативи са мораториум върху нападенията и предложението на Румъния за съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България и Турция.