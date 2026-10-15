Румънският президент Никушор Дан заяви преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел, че ще настоява за осигуряване на оборудване и за въвеждане в експлоатация на планирания румънско-български Център за морска сигурност в Черно море, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

„За нас е от голямо значение опасенията ни относно Черно море да бъдат включени в заключенията от дебата, както и да бъде осигурена подкрепа от страна на ЕС за центъра за гражданска сигурност, който възнамеряваме да създадем съвместно с България“, отбеляза той.

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Във връзка с последните инциденти, засягащи сигурността в региона, румънският държавен глава информира, че тази сутрин е разговарял с българския премиер Румен Радев, а по-късно днес заедно ще се срещнат с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Трябва да видим как можем по-добре да координираме усилията си, за да отговорим на все по-честите предизвикателства пред сигурността в Черно море“, подчерта Дан.

На въпрос дали Русия стои зад последните атаки и дали Румъния ще задейства Член 4 от Договора на НАТО, държавният глава отговори, че властите трябва да съберат повече информация относно пожарите на товарни кораби в Черно море, преди да излязат с окончателни заключение и да предприемат действия. „Скоро ще разполагаме с категорична информация. На този етап не искам да правя прекомерни предположения“, допълни румънският президент.

Редактор: Цвета Лазаркова