Премиерът Румен Радев ще представи България на двудневната среща на върха на Европейския съюз, която ще се проведе на 15 и 16 октомври в Брюксел. Държавните и правителствените ръководители на страните членки ще обсъдят ключови икономически и политически предизвикателства пред Общността, съобщиха от Министерския съвет.

Сред водещите теми ще бъдат високите цени на енергията и мерките за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика. Лидерите ще разгледат и приоритетите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, който ще обхваща периода от 2028 до 2034 г.

Румен Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на ЕК

В дневния ред на Европейския съвет са включени още войната в Украйна, обстановката в Близкия изток и миграционната политика. Очаква се да бъдат обсъдени и перспективите за разширяване на Европейския съюз. По време на посещението си в белгийската столица Радев ще се включи и в среща на групата „Приятели на кохезията“, която обединява държави, защитаващи значението на европейските средства за намаляване на икономическите и регионалните различия.

Българският министър-председател ще участва и в прегледа на изпълнението на пътната карта „Една Европа, един пазар“, насочена към развитието и по-доброто функциониране на единния европейски пазар. Програмата на премиера предвижда и други срещи с европейски държавни и правителствени ръководители в рамките на заседанието.

Редактор: Цветина Петкова