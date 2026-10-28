Франция разположи самолет за морско патрулиране в Румъния. Той ще има за задача да помогне за установяването на опасности за корабоплаването и да засили защитата на критичната енергийна инфраструктура в Черно море.

Машината „Атлантик 2” ще изпълнява мисии за наблюдение над западната част на Черно море до 6 ноември.

Среща между България, Румъния и Турция ще очертае съвместни мерки за сигурността в Черно море



През последните три седмици най-малко осем товарни кораба бяха засегнати край бреговете на Румъния и България.

Редактор: Ина Григорова