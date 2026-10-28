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Министерският съвет одобрява придобиване на нови ракети и участие в проект срещу дронове
Той ще изпълнява мисии до 6 ноември
Франция разположи самолет за морско патрулиране в Румъния. Той ще има за задача да помогне за установяването на опасности за корабоплаването и да засили защитата на критичната енергийна инфраструктура в Черно море.
Машината „Атлантик 2” ще изпълнява мисии за наблюдение над западната част на Черно море до 6 ноември.
Среща между България, Румъния и Турция ще очертае съвместни мерки за сигурността в Черно море
През последните три седмици най-малко осем товарни кораба бяха засегнати край бреговете на Румъния и България.
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