Сигурността в Черноморския район - тема на разговор между България, Румъния и Турция. Министрите и началниците на отбраната на трите страни се срещат в София, за да обсъдят ситуацията в Черно море и съвместните мерки за гарантиране на сигурността.

Тристранната среща се провежда на фона на зачестилите атаки срещу търговски кораби в региона.

Над 570 кораба са атакувани в Черно море от началото на годината

През октомври няколко кораба бяха атакувани от дронове в непосредствена близост до териториалните води на България и Румъния

Редактор: Никола Тунев