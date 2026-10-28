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Министрите и началниците на отбраната на трите страни се срещат в София
Сигурността в Черноморския район - тема на разговор между България, Румъния и Турция. Министрите и началниците на отбраната на трите страни се срещат в София, за да обсъдят ситуацията в Черно море и съвместните мерки за гарантиране на сигурността.
Тристранната среща се провежда на фона на зачестилите атаки срещу търговски кораби в региона.
Над 570 кораба са атакувани в Черно море от началото на годината
През октомври няколко кораба бяха атакувани от дронове в непосредствена близост до териториалните води на България и РумънияРедактор: Никола Тунев
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