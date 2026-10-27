Черно море вече е най-смъртоносният воден басейн за корабоплаване в света, като от началото на годината броят на жертвите сред екипажите значително надвишава този в Персийския залив. „Когато един кораб стане невидим, се увеличава вероятността от инциденти. Той е невидим за другите плавателни съдове, а съвременните средства за корабоводене изискват помощни системи, за да се избегнат сблъсъци”, коментира председателят на Европейската асоциация на морските капитани капитан Димитър Димитров в ефира на „Здравей, България”.

По данни на Международната морска организация, цитирани в анализ на вестник Financial Times , от началото на 2026 година в Черно море са били атакувани 570 кораба. Само между юли и септември нападенията са 387, което представлява средно по четири удара на денонощие.

Снимка: Стопкадър, NOVA

Официално регистрираните загинали моряци в Черно море са 40, докато в сочения за конфликтен Ормузки проток те са 24.

Снимка: Стопкадър, NOVA

Заради високия риск плавателните съдове масово се насочват през 12-милните териториални води на България, Румъния и Турция, като често плават с изключена автоматична идентификационна система (AIS). Макар застрахователите да приемат тази мярка за намаляване на риска от военни удари, тя създава сериозна опасност от корабокрушения, тъй като плавателните съдове могат да бъдат засечени единствено на радар или визуално.

Ескалацията на военните действия оказва пряк ефект и върху икономическата страна на корабоплаването. Застраховката за военен риск в региона вече достига до 15% от стойността на кораба.

Financial Times: Черно море стана най-смъртоносният морски маршрут в света

„Това автоматично означава, че корабите, които са на по-ниска стойност, са привилегировани с по-ниски премии и са по-конкурентни на пазара”, посочи Юри Станков от Българската морска камара.

Заради застрахователните разходи компаниите все по-често използват стари плавателни съдове, което поражда вторични рискове от аварии, замърсяване на морската среда и проблеми заради по-нискоквалифицирани екипажи.

По отношение на сигурността по българското крайбрежие капитан Димитров поясни, че съвременните боеприпаси са високоточни и рискът за хората на сушата е сведен до минимум, ако брегът не е пряка мишена. По думите му фактът, че България, Румъния и Турция са държави членки на НАТО, действа като сигурна застраховка и воюващите страни се съобразяват с границите на техните териториални води.

Повече гледайте във видеото.