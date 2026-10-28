Общо 254 сигнала за предполагаеми нарушения на изборното законодателство и посегателства срещу политическите права на гражданите са постъпили в Министерството на вътрешните работи от 26 септември досега. Данните са на Ситуационния център на ведомството.

Във връзка с получената информация са образувани шест наказателни производства. Четири от тях са за престъпления, свързани с политическите права на гражданите, а останалите две са бързи производства.

181 сигнала за изборни нарушения са подадени до МВР в първите часове на изборния ден

Полицията е предприела и превантивни действия, като е съставила 1311 предупредителни протокола по Закона за МВР. В различни райони на страната са проведени 204 специализирани операции, насочени към предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с изборния процес.

От Вътрешното министерство уверяват, че проверките продължават.

Гражданите могат да съобщават за съмнения за изборни нарушения на специалната телефонна линия 02/90 112 98, както и на електронния адрес izbori@mvr.bg.

ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова