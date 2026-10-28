Мъж, обвинен в агресивно поведение и заплахи срещу полицаи в Кочериново, остава за постоянно в ареста. Решението е на Районния съд в Дупница, който прецени, че има опасност обвиняемият да извърши ново престъпление, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев.

Случаят е от 26 октомври, когато двама полицейски служители се отзовали на сигнал за нарушаване на нощната тишина в града. Вместо да съдейства на униформените, мъжът с инициали Д. А. започнал да ги обижда и заплашва, като според обвинението оказал и съпротива при изпълнение на служебните им задължения.

Трима са обвинени за нападение над полицаи в Кочериново

Прокуратурата го обвинява в хулиганство, извършено с особена дързост и цинизъм, както и в противопоставяне на органите на реда.

Оказва се, че това не е първият подобен сблъсък на мъжа с полицията. През 2021 г. той е бил осъден за повреждане на служебен автомобил. Тогава използвал метален стол, с който нанесъл удари по патрулната кола и счупил предното и задното стъкло, както и прозореца на една от вратите.

Именно предишната присъда е сред основните аргументи на съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

В мотивите си съдия Светла Пейчева посочва, че повторното агресивно поведение срещу полицейски служители показва висока степен на обществена опасност. Съдът отчита и отправените закани за убийство, като приема, че съществува реален риск обвиняемият отново да наруши закона. Инцидентът предизвика полицейска операция в Кочериново на 26 октомври. Ден по-късно прокуратурата в Кюстендил съобщи, че общо трима души са привлечени като обвиняеми във връзка с хулигански прояви и нападение срещу служители на реда.

Редактор: Цветина Петкова