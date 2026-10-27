Трима са обвинени за нападение над полицейски служители в Кочериново, съобщават от прокуратурата.

В 01:15 ч. на 26 октомври полицаи от град Рила посетили имот в Кочериново по сигнал за нарушаване на нощната тишина.

Нападение над полицейски екип в Кочериново

След като отправили предупреждение да бъде спряна силната музика, полицаите са били замеряни с камъни и керемиди от няколко лица. 29-годишен мъж е счупил стъкла на служебния автомобил с метален стол. 48-годишен мъж пък ударил единия от полицаите. Трети - 21-годишен е подгонил униформените и ги замерял с камъни.

За единия от мъжете ще бъде искана мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той е осъждан за хулиганство през 2021 г..

Разследването по делото продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор: Ина Григорова