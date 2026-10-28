Два тира са се ударили челно на първокласния път София – Варна, в района на село Голец. Движението в лентата за Варна е затруднено, тъй като единият от камионите е препречил пътя, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч, цитиран от кореспондента на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

Трафикът се осъществява в едната лента. При удара вторият тир е излязъл извън пътното платно. Предстои отстраняването на тежкотоварния автомобил от пътя. Движението в района на катастрофата се регулира от „Пътна полиция“.

Автобус с пътници и два камиона се запалиха след катастрофа на пътя Русе-София, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Няколко часа по-рано е станал и друг инцидент с тир в Ловешка област без пострадали.

Редактор: Габриела Павлова