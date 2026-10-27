Предстои ни да видим два разказа на балотажа. Ще победи този, чийто разказ е по-убедителен и има по-голяма чуваемост. Това заяви социологът от „Сова Харис” Васил Тончев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Разказът на Андрей Гюров и партиите и силите, стоящи зад него, е, че е необходим плурализъм във властта. Нужна им е президентската институция, за да могат да бъдат критици на управлението, на изпълнителната власт и на случващото се в парламента, както и да бъдат силен коректив”, каза той.

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По отношение на стоящите зад Илияна Йотова Тончев каза, че хората искат промяна и смяна на модела. „Смяната на модела изисква време, търпение и много сериозно пренастройване на институциите - както вътре в тях, така и във взаимоотношенията помежду им. Затова е необходим много по-дълъг период, както и синхрон между основните институции, които ще осъществяват промяната”, обясни социологът.

Представителят на „Сова Харис” каза, че голямата промяна, която не е била уловена в социологическите изследвания, е подкрепата за Илияна Йотова. „Например за двойката Гюров-Кандев се предполагаха до 500 000 гласа, за „Възраждане“ - 200 000. При Илияна Йотова очакванията бяха за 1 100 000 - 1 200 000 гласоподаватели”, каза той.

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По думите му е било абсолютно сигурно, че ще има балотаж, както и че Йотова ще участва в него. „Според мен в известна степен случилото се дори е изгодно за „Прогресивна България“ и Илияна Йотова, защото подобно нещо можеше да се случи на втория тур. Ако тя беше победила с разлика от около 10–15%, тогава това успокоение и усещането, че изборите са предрешени, можеха да се проявят именно на балотажа”, смята Тончев.

Той прогнозира, че шансовете на Йотова са много по-големи, но случилото се на първи тур поставя една въпросителна. Тончев допълни, че ако тя загуби, това ще промени цялата политическа обстановка.

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Редактор: Никола Тунев