34-годишен нидерландски гражданин, издирван за престъпления, свързани с наркотици и незаконна търговия с оръжия, остава в ареста по решение на Окръжния съд в Хасково.

Волкан Айдън е бил задържан на 24 октомври на граничния пункт „Капитан Андреево“, докато пътувал от Турция към България. При проверката е установено, че срещу него има издадена европейска заповед за арест от съдебните власти в Хага, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

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Мъжът е издирван за наказателно преследване по пет случая, включващи притежание и разпространение на наркотични вещества, подготовка за незаконния им трафик и търговия с огнестрелни оръжия. Според законодателството на Нидерландия за посочените престъпления са предвидени наказания до осем и до шест години затвор.

При разглеждането на случая хасковските магистрати установили, че документите, изпратени от нидерландските власти, отговарят на законовите изисквания. Деянията, за които Айдин е издирван, са наказуеми и според българското законодателство.

Основният мотив за оставането му в ареста е опасността да се укрие. Съдът отчита, че задържането е станало при случайна проверка на границата. Същевременно няма данни мъжът да възнамерява да извърши престъпление в България. Мярката „задържане под стража“ цели да гарантира присъствието му по време на процедурата за предаване на нидерландските власти. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.

Редактор: Цветина Петкова