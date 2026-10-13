40-годишен руски гражданин, издирван чрез Интерпол по искане на руските власти, е установен от гранични полицаи край Свиленград. Мъжът е търсен за три престъпления, свързани с незаконно производство и търговия с оръжия, както и с организиране на екстремистка група.

Руснакът, посочен с инициалите А. У., е открит на 10 октомври в района на село Сладун, община Свиленград. При проверката той не е представил документ за самоличност, но е притежавал шофьорска книжка.

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Според информацията на Окръжния съд в Хасково руските власти издирват мъжа, за да бъде изправен пред съда за участие в нелегално производство на огнестрелни оръжия, незаконно придобиване, съхранение и продажба на оръжия и боеприпаси, както и за организиране на дейността на екстремистка група.

За тези престъпления руското законодателство предвижда наказание до 10 години затвор.

Окръжната прокуратура в Хасково е поискала 40-годишният мъж да остане в ареста за срок до 40 дни, докато се предприемат необходимите действия по процедурата за екстрадицията му в Русия.

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Съдът е образувал дело по искането, като заседанието е насрочено за 13 октомври от 13:30 часа. Предстои магистратите да решат дали има основания за временното му задържане. Самото искане за арест не означава, че съдът вече е разрешил екстрадицията.