При акция на полицията в Бургас в къща в местността „Острицата-2“ край квартал „Банево“ са открити множество боеприпаси и въздушна пушка с оптика.

Претърсването е извършено на 1 април от служители на отдел „Криминална полиция“ към ОДМВР-Бургас и Второ районно управление. Имотът е обитаван от 54-годишен руски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в България.

В жилището полицаите са намерили и иззели 192 патрона калибър 9 мм, 20 патрона 22-ри калибър, 64 патрона 12-и калибър, както и въздушна пушка с монтиран оптичен прицел.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.