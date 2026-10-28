Десетки български кораби са блокирани във водите на Дунав край Унгария. За проблема сигнализираха от Българската дунавска камара с писмо до Министерството на транспорта, което изпратиха и до NOVA.

Причината за поредната кризисна ситуация не е само ниското ниво на реката, но и инженерните действия от страна на Унгария, предназначени за осигуряване на вода за атомната им централа. От камарата посочват, че в резултат на тези мерки, не са осигурени алтернативни безопасни маршрути за корабоплаване. Това представлява фактическо затваряне на международния плавателен път.

Нивото на река Дунав в българо-румънския участък е безпрецедентно ниско

„Около атомната централа се извършват хидротехнически работи, които в момента са затворили корабоплаването”, каза Веселин Рупчев. По думите му в момента там се намират над 30 български кораба.

„Нашата фирма от 26 юли няма приходи, а само сериозни разходи. Поддържането на един кораб, на персонал, на офис струва много пари. Негативите може да бъдат много големи за цялата Дунавска общност. Коридор номер 7 в момента е затворен и около него витаят само празни приказки”, допълни Рупчев.

От камарата искат българските власти да преговарят с унгарските и да се уведоми Европейската комисия.

В отговор на запитване на NOVA от Министерството на транспорта изпратиха следната позиция: „Министерството подготвя официална кореспонденция до унгарските власти, с която ще бъде изразена загриженост относно въздействието на предприетите мерки върху международното корабоплаване по река Дунав и ще бъде поискана информация за хода на строителните дейности, както и възможности за осигуряване на условия за преминаване на плавателните съдове”.

За 9 ноември е насрочено ново заседание на Дунавската комисия с участието на хидротехнически експерти, на което се очаква унгарската страна да представи точна информация за напредъка на строителните дейности и за осигуряване на коридор, през който корабите да може да преминават.

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