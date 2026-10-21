Нивото на река Дунав в българо-румънския участък е безпрецедентно ниско. Това коментира в Русе заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова. Тя и Христо Полендаков, който е председател на Дунавската комисия и заместник-министър на външните работи на България, бяха сред участниците в международната конференция, посветена на 70 години от основаването на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).

"Искам да честитя на колегите от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав тяхната 70-а годишнина. Седемдесет години те се занимават с точно тази дейност - да осигуряват корабоплавателния път в българо-румънския участък на река Дунав и се справят успешно въпреки климатичните предизвикателства", каза Натова. Тя посочи, че по проект "FAST Danube 2" се предвиждат краткосрочни мерки за осигуряване на 94 процента непрекъсваемост на корабоплаването през годината. "Проектът е съвместен с Румъния. В момента текат процедури по избор на изпълнител от румънската страна. Там са предвидени конкретни краткосрочни мерки за подобряване на корабоплаването. Държавата в лицето на изпълнителната агенция си върши работата, но понякога климатът е по-силен и от нас", каза още заместник-министърът на транспорта и съобщенията.

Директорът на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав Ивелин Занев каза, че по проекта "Fast Danube 2" се предвиждат дейности по удълбочаване на корабоплавателния път и изграждане на различни хидротехнически съоръжения. "Това са напречни и надлъжни буни, както и шеврони. Шевронът има У-образна форма, която насочва течението и укрепва бреговете на островите. Проектът вече е в процес на реализация. Строителство може да започне веднага след сключване на договора с изпълнителя, когато самият договор влезе в сила", отбеляза той.

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Той съобщи, че нивото на река Дунав при Русе днес е минус 145 см спрямо условната кота нула, което е със 72 см по-ниско от предишния рекорд през 2003 година. "Все още сме в изключително критична хидроложка ситуация, която наблюдаваме", каза Занев и допълни, че няма заседнали кораби във фарватера (плавателния път) на реката, но десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българо-румънския участък по-високи води.

Полендаков каза, че Дунав е жизненоважна река. По думите му силата на Дунавската комисия е, че препоръките от държавите, които са постоянни представители в нея, се вземат с консенсус и се изпълняват. "В момента организацията е много еднакво мислеща, което помага за по-доброто разбиране. Когато започнаха проблемите с нивата на река Дунав през летните месеци, благодарение на България и лично на Ивелин Занев, се предприе акция. Десетте постоянни представители на организацията излязоха с общо заявление, където доста предметно и с технически текстове начертаха какво се прави в случаи на подобна криза. Не само при спад на водата, но и при вдигане над нивата, с които бихме могли да се срещнем през зимните месеци. Има желание за справяне с всяка една от ситуациите. Държавите си взаимодействат добре и организират съвместни действия и ранни предупреждения, за да не се стига до аварии или пък до затъвания на кораби там, където има плитчини", каза заместник-министърът на външните работи на България.

Според Натова и Полендаков се водят разговори за изграждането на хидротехнически съоръжения в българо-румънския участък, но те изискват сериозен финансов ресурс.

По повод на 70-ата годишнина на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в началото на конференцията се състоя и официална церемония по валидиране на специална пощенска марка.

Редактор: Габриела Павлова