България и Румъния предприемат съвместни действия за ограничаване на риска от наводнения и засушавания по Дунав и за по-добра защита на населението от последиците от климатичните промени. Чрез модернизиране на системите за наблюдение и прогнозиране, възстановяване на естествени заливни територии и по-тясно сътрудничество между институциите двете държави ще подобрят възможностите си за ранно предупреждение, превенция и координирана реакция при опасни природни явления.

Това са основните цели на стратегическия проект „Предотвратяване на рискове по Дунав“ (Danube Risk), одобрен по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 г. Проектът предвижда инвестиции в съвременни системи за мониторинг, техническа инфраструктура и природосъобразни решения, които да допринесат за намаляване на рисковете за хората, населените места и стопанската дейност в трансграничния регион.

По-надеждни данни и по-добро прогнозиране

Една от основните дейности е модернизирането на мониторинговата мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология в Северна България и изграждането и оборудването на съвременен център за данни. Това ще подобри наблюдението на метеорологичните и хидрологичните процеси и ще създаде по-добри условия за изготвяне на прогнози за опасни природни явления.

Очакваният резултат е по-надеждна информационна основа за вземане на решения и планиране на превантивни действия. Така държавните и местните власти ще могат по-добре да организират подготовката и реакцията си при рискови ситуации, а гражданите и бизнесът ще разполагат с по-добра информация за своевременна подготовка и ограничаване на потенциалните щети.

Нивото на Дунав продължава да спада

Природосъобразни решения за ограничаване на наводненията

Проектът поставя акцент и върху възстановяването на естествените функции на речните територии. Предвиждат се пилотни дейности за възстановяване на заливни речни тераси, които да позволят на водата да се разлива и задържа по естествен начин при повишаване на речните нива.

Този подход ще подпомогне ограничаването на риска от наводнения и едновременно с това ще допринесе за подобряване на състоянието на речните екосистеми и устойчивото управление на водните ресурси.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ ще проучи и подбере подходящи територии, в които може да бъде възстановена връзката между реката и прилежащите земи, както и естествените заливни зони. Дейностите ще осигурят основа за прилагане на решения, съобразени с особеностите на конкретните територии и с необходимостта от по-добра защита при високи води.

По-добра координация между България и Румъния

Ефективното управление на климатичните рискове по Дунав изисква координирани действия от двете страни на реката. Затова проектът предвижда укрепване на трансграничното сътрудничество, обмен на информация и развитие на практически умения за управление на водите и реакция при природни бедствия.

Чрез съвместната работа институциите ще подобрят координацията си при рискови ситуации и ще създадат условия за по-съгласувани действия при наводнения, засушавания и други опасни природни явления. Това е ключова стъпка към по-добра превенция и по-ефективна защита на населението в трансграничния регион.

Институционално партньорство с обща цел

От българска страна в проекта участват Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Националният институт по метеорология и хидрология. Румънски партньори са Министерството на околната среда, водите и горите (водещ партньор), Националната администрация „Румънски води“, Техническият университет по строително инженерство в Букурещ и Университетът „Александру Йоан Куза“ в Яш.

Предвидената продължителност на проекта е 33 месеца. Общата му стойност е 17,5 млн. евро, като 80% от средствата се осигуряват безвъзмездно от Европейския фонд за регионално развитие. Danube Risk се изпълнява в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г., която подкрепя съвместни инициативи за устойчиво развитие на трансграничния регион, опазване на околната среда и предотвратяване на природни рискове.

Редактор: Дарина Методиева