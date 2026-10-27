ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов

Върховният административен съд отмени решението, с което Владимир Николов беше освободен от поста административен ръководител на Окръжната прокуратура в Плевен. Според магистратите част от нарушенията, за които е бил наказан, не са доказани, а наложената санкция е прекалено тежка. Съдебното решение не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Николов беше освободен от ръководната длъжност на 18 февруари 2026 г. с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Дисциплинарното производство срещу него беше образувано по предложение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

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В основата на наказанието стояха съмнения за нарушения при разпределянето на прокурорски преписки и недостатъчен контрол върху сроковете на мерките за неотклонение по наказателни производства.

Едно от обвиненията срещу Николов беше, че е възлагал дела на конкретен магистрат, завърнал се след командировка, вместо да използва системата за случайно разпределение.

Според ВАС обаче подобно действие не е забранено, когато е обосновано и отговаря на правилата за организация на работата. Съдът отчита, че завърналият се магистрат не е имал възложени преписки, а ръководителят на прокуратурата е отговорен за равномерното разпределение на натоварването между служителите.

Магистратите отхвърлят и друго нарушение, свързано с разпределянето на 67 преписки чрез избор на конкретен прокурор. Те приемат, че тези преписки са били свързани с тематични проверки, при които правилата позволяват изключение от случайното разпределение.

В решението си ВАС приема, че Николов не е упражнил достатъчен контрол върху продължителността на мерките за неотклонение по определени производства. Според съда обаче този пропуск не е достатъчен, за да оправдае най-тежката наложена му дисциплинарна санкция - освобождаване от ръководната длъжност.

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Върховните съдии посочват, че Прокурорската колегия не е оценила правилно тежестта на нарушението и обстоятелствата, при които е допуснато. Не е отчетена в достатъчна степен и цялостната работа на Николов, включително получените от него награди и отличия.

Съдът подчертава, че липсват достатъчно основания пропускът в контрола да бъде определен като системно неизпълнение на служебните задължения или като тежко нарушение. Не са представени и данни, че с действията или бездействието си Николов е накърнил престижа на съдебната власт.

Според магистратите решението на ВСС страда и от процедурни пропуски. Не са изложени достатъчно мотиви за степента на вината и за избора на толкова тежко наказание. Поради това тричленният състав приема, че санкцията е несъразмерна, и отменя решението за освобождаването му.

Съдът не уважи искането на Владимир Николов да отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. Част от поставените от него въпроси са определени като несвързани с конкретния спор, а други – като хипотетични. Според магистратите въпросите за правомощията на органи с изтекъл мандат вече са разглеждани в съдебната практика и не налагат ново произнасяне на европейските съдии. Решението на ВАС е постановено с особено мнение на един от съдиите.

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Дисциплинарната процедура срещу Владимир Николов започна през 2025 г. по инициатива на Борислав Сарафов.

Повод за нея станаха констатации от проверка на работата на Окръжната прокуратура в Плевен. Сред установените от проверяващите проблеми бяха начинът на разпределяне на дела и контролът върху сроковете по наказателни производства. На 18 февруари 2026 г. Прокурорската колегия на ВСС гласува освобождаването на Николов от ръководния пост с шест гласа „за“ и един „против“. Владимир Николов е и бивш председател на Асоциацията на прокурорите в България. След освобождаването си той оспори решението по съдебен ред. През март ВАС остави без разглеждане отделна негова жалба, свързана с предварителното изпълнение на дисциплинарната санкция.

Редактор: Цветина Петкова