Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Владимир Николов като окръжен прокурор на Плевен заради допуснати дисциплинарни нарушения. Решението беше взето днес с 6 гласа „за“ и един „против“. То може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Николов е на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.