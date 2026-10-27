Над 5500 литра плодови напитки с изтекъл срок на годност са открити при нерегламентирана продажба в столичния квартал „Христо Ботев“. Напитките се продавали директно от каросерията на транспортно средство, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

При съвместна проверка на инспектори от агенцията и служители на Първо районно управление към СДВР е установено, че продавачът няма необходимата регистрация за търговия с храни.

Снимка: БАБХ

На нарушителя е съставен акт, а за напитките е издадено разпореждане за унищожаване. Общото количество е 5558,16 литра. То вече е предадено за обезвреждане под контрола на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – София-град.

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Проверките по случая продължават.

От БАБХ напомнят, че продажбата на храни трябва да се извършва само в регистрирани обекти и при спазване на изискванията за безопасност. При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на агенцията: 0700 122 99.

Редактор: Дарина Методиева