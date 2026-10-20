При специализирана полицейска операция в Плевен са открити тонове храни с изтекъл срок на годност, събощи кореспондентът на БТА в Плевен Юрий Конов.

Извършена е проверка в склад към база в областния град с основна дейност производство, съхранение, разпространение и търговия на опаковани хранителни продукти от неживотински произход.

При проверката са открити 10,158 тона храни с изтекъл срок на годност, 480 кг храни без положена идентификационна маркировка и 15 254 кг - без поставена информация на български език.

Установиха близо 16 тона храни и над 6 200 литра напитки без документи и с изтекъл срок на годност в Плевен

Установено е, че складът не е въведен в експлоатация за съхранение на храни от неживотински произход. По случая е изготвен констативен протокол, като е издадено и разпореждане за насочване на всички продукти за унищожаване и забрана за пласирането им в търговската мрежа. На собственика на обекта ще бъде съставен акт за установените нарушения.

Редактор: Цветина Петрова