Сигурността в Черноморския район е темата на разговор между България, Румъния и Турция - Димитър Стоянов, Щефан Раду-Опря и Яшар Гюлер. Министрите и началниците на отбраната на трите страни провеждат официална в София, за да обсъдят ситуацията в Черно море и съвместните мерки за гарантиране на сигурността.

Тристранната среща се състои на фона на зачестилите атаки срещу търговски кораби в региона.

Димитър Стоянов обяви, че трите държави са постигнали съгласие за създаване на тристранен механизъм за координация в Черно море. Чрез него ще се провеждат редовни консултации, ще се обменя информация и ще се предприемат съвместни действия за ранно предупреждение и предотвратяване на инциденти.

„България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждаме атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Тези трагични инциденти представляват опасна ескалация на напрежението и създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването“, заяви българският министър.

Над 570 кораба са атакувани в Черно море от началото на годината

През октомври няколко кораба бяха ударени с дронове в непосредствена близост до териториалните води на България и Румъния.

В рамките на срещата министърът на отбраната Димитър Стоянов предупреди, че рисковете за сигурността в Черно море продължават да нарастват на фона на военните действия в региона и атаките срещу търговски кораби. По време на тристранна среща с представители на Румъния и Турция той подчерта необходимостта от по-тясно сътрудничество, ефективна координация и съвместни действия за гарантиране на безопасността на корабоплаването. Стоянов акцентира върху значението на обмена на информация, бързата реакция при инциденти и изграждането на общ механизъм за противодействие на заплахите, като посочи, че сигурността в Черно море изисква последователни и съгласувани усилия на трите държави.

Той призова за незабавно прекратяване на нападенията срещу граждански кораби и морска инфраструктура, както и за спазване на международното право. Договорено е следващата среща на политическо ниво да се проведе в Букурещ, а експертни военни разговори да бъдат организирани в Анкара.

Румънският министър на отбраната също осъди атаките срещу търговското корабоплаване, като ги определи като опасна ескалация на рисковете, свързани с войната на Русия срещу Украйна.

Щефан Раду-Опря посочи, че Румъния е пряко засегната от военните действия, включително от навлизането на дронове във въздушното ѝ пространство. По думите му през тази година шест безпилотни апарата са били свалени при мисии за охрана на въздушното пространство. Сред обсъдените мерки са по-тясно сътрудничество между военноморските сили и бреговите власти, засилено наблюдение и защита на критичната инфраструктура. Трите държави ще продължат да развиват и съвместната си дейност по противодействие на морските мини в рамките на НАТО.

Министрите потвърдиха, че сигурността на Черно море изисква координирани действия както на политическо, така и на военно равнище.

Турция отправи предупреждение към Русия и Украйна след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море. Министърът на отбраната Яшар Гюлер заяви, че сигурността на морските търговски маршрути и крайбрежните държави е „червена линия“, която не бива да бъде нарушавана.

Изявлението му беше направено след тристранната среща с министрите на отбраната на България и Румъния, посветена на нарастващите рискове за корабоплаването.

Гюлер потвърди информацията за нов инцидент в българската морска зона. „Днес научихме, че още един търговски кораб е бил ударен с три дрона в морските пространства под юрисдикцията на България. Смятам, че е необходимо отново да предупредим и двете страни да бъдат по-внимателни“, заяви турският министър.

Той подчерта, че Анкара продължава да поддържа контакт както с Москва, така и с Киев, като настоява гражданското корабоплаване да остане извън военните действия. „Непрекъснато отправяме необходимите предупреждения и към двете страни търговското корабоплаване да бъде изключено от зоната на конфликта, а нападенията срещу граждански кораби да бъдат незабавно прекратени“, посочи Гюлер.

Турският министър заяви, че България, Румъния и Турция разполагат с необходимите военни способности за предприемане на мерки за сигурност в региона. Според него обаче решенията трябва да бъдат внимателно преценени, така че да не доведат до допълнително изостряне на напрежението.

Турският министър заяви още, че Анкара си запазва всички законни права при нападения срещу кораби под турски флаг или управлявани от турски компании.