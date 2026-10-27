Прокуратурата ще поиска съдебно разрешение за разкриване на банковата тайна на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Разследването срещу него продължава, като предстои събирането на допълнителни доказателства и разпитът на още свидетели. Това съобщи наблюдаващият прокурор Ангел Кънев пред журналисти в Съдебната палата.

По думите му към момента материалите по делото са изпратени в Апелативната прокуратура, която трябва да се произнесе по искане, свързано с участието на близък на обвиняемия в неговата защита. Става въпрос за роднина на Сандов, който има законово право да бъде допуснат като защитник, но не е конституиран в това качество.

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След приключването на тази процедура разследващите възнамеряват да поискат от съда достъп до банковата информация на бившия министър. Кънев обясни, че Сандов не е дал доброволно съгласие за разкриване на банковата и данъчната си тайна, но изрично подчерта, че това е негово законно право и отказът не може да се тълкува във вреда на обвиняемия.

Предстои да бъдат разпитани и допълнителни свидетели, за да се изяснят обстоятелствата по случая. Едва след анализ на всички събрани доказателства прокуратурата ще реши как да продължи производството.

Прокурорът направи уточнение за предмета на разследването срещу бившия екоминистър. По думите му производството не е свързано с криминалното дело „Петрохан“, а с действия на Борислав Сандов по времето, когато е ръководил Министерството на околната среда и водите.

Разследващите проверяват обстоятелства около предполагаемо предоставяне на държавни правомощия на неправителствена организация. Кънев не посочи кога се очаква разследването да приключи, като подчерта, че решението ще зависи от резултатите от предстоящите процесуални действия.

Попитан за твърденията, че работата му по случая е политически мотивирана, прокурорът категорично отрече. „Мога да посоча, че съм безпристрастен по всяко дело, което наблюдавам“, заяви той. Кънев увери, че при вземането на решения се ръководи единствено от закона и доказателствата, независимо от политическата принадлежност на лицата, срещу които се водят производства.

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Наблюдаващият прокурор коментира и друго съдебно производство, свързано с бивш министър на околната среда и водите - Нено Димов. По думите му съществува риск делото да бъде върнато в самото начало, ако съдия Красимир Комсалов, който го разглежда, бъде избран за член на Висшия съдебен съвет.

Кънев обясни, че още при внасянето на обвинителния акт е поискал да бъдат определени резервен съдия и резервен съдебен заседател, за да се избегне подобна ситуация. Съдът обаче е назначил само резервен съдебен заседател.

Според прокурора действащото българско законодателство не позволява друг съдия просто да продължи производството от етапа, до който то е достигнало.

Последната насрочена дата за съдебни пледоарии е 20 ноември. Кънев изрази надежда дотогава процесът да успее да приключи поне на първа инстанция. В противен случай, според неговата оценка, евентуалното повторно разглеждане може да удължи производството с години. Той подчерта, че подобно развитие би било неблагоприятно не само за работата на прокуратурата и съда, но и за самите подсъдими, които ще трябва отново да преминат през продължителен съдебен процес.

Редактор: Цветина Петкова