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Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза
Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза CONTSHIP JET, който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна близо до нос Калиакра. Към момента не са установени нефтени петна и промяна в повърхността на водата или други видими следи от замърсяване. Проби от водата са взети от плажове по Северното крайбрежие, сред които - Болата, Шабла, Дуранкулак, Бяла, а на юг - от Созопол.
По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква да достигне българския бряг.
Удареният край нос Калиакра кораб е потънал
От МОСВ добавиха, че сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.
Три дрона поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, екипажът е спасен
Поразеният от дронове контейнеровоз е бил натоварен с 421 контейнера. Около 20 от тях все още плават над водата. Късно снощи във Варна пристигнаха и евакуираните моряци. Те бяха транспортирани до Морската гара с военен катер. Всички в добро здравословно състояние.
„Имаме потвърждение за това, че корабособственикът, чрез агента си, който е в Варна, е подсигурил хотел за моряците”, заяви Марио Смърков - областен управител.
На този фон все още няма ясни доказателства чии са дроновете, но капитан от Асоциацията на морските капитани Тодор Георгиев е категоричен:
„Нямам никакво колебание – руски са”.
Освен за евентуално замърсяване, остава въпросът и за опасността за корабоплаването.
„По опасно е да не ги нацели някой друг кораб, който преминава и да има вторичен ефект.Трафикът в момента е доста намалял, но обичайно има от 30 до 50 кораба, които се движат”, допълни кап. Георгиев.
„Ако се плават свободно в морето, просто трябва да се прогнозира тяхното движение и да се наблюдават”, смята капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.
Другият важен въпрос е възможно ли е било да бъде предотвратена атаката. Още снощи от ВМС съобщиха, че въпреки предупреждението, времето за реакция не е било достатъчно, за да бъдат изпратени сили на място.
„Корабите в района бяха предупредени на 16 канал от морския патрулен самолет за приближаващи дронове”, коментира командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК
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