Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза CONTSHIP JET, който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна близо до нос Калиакра. Към момента не са установени нефтени петна и промяна в повърхността на водата или други видими следи от замърсяване. Проби от водата са взети от плажове по Северното крайбрежие, сред които - Болата, Шабла, Дуранкулак, Бяла, а на юг - от Созопол.

По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква да достигне българския бряг.

Удареният край нос Калиакра кораб е потънал

От МОСВ добавиха, че сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Три дрона поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, екипажът е спасен

Поразеният от дронове контейнеровоз е бил натоварен с 421 контейнера. Около 20 от тях все още плават над водата. Късно снощи във Варна пристигнаха и евакуираните моряци. Те бяха транспортирани до Морската гара с военен катер. Всички в добро здравословно състояние.

„Имаме потвърждение за това, че корабособственикът, чрез агента си, който е в Варна, е подсигурил хотел за моряците”, заяви Марио Смърков - областен управител.

На този фон все още няма ясни доказателства чии са дроновете, но капитан от Асоциацията на морските капитани Тодор Георгиев е категоричен:

„Нямам никакво колебание – руски са”.

Освен за евентуално замърсяване, остава въпросът и за опасността за корабоплаването.



„По опасно е да не ги нацели някой друг кораб, който преминава и да има вторичен ефект.Трафикът в момента е доста намалял, но обичайно има от 30 до 50 кораба, които се движат”, допълни кап. Георгиев.

„Ако се плават свободно в морето, просто трябва да се прогнозира тяхното движение и да се наблюдават”, смята капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

Другият важен въпрос е възможно ли е било да бъде предотвратена атаката. Още снощи от ВМС съобщиха, че въпреки предупреждението, времето за реакция не е било достатъчно, за да бъдат изпратени сили на място.

„Корабите в района бяха предупредени на 16 канал от морския патрулен самолет за приближаващи дронове”, коментира командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов.