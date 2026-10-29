Дипломатическите представителства на редица държави в Испания се включиха в издирването на свои сънародници след тежкия железопътен сблъсък край град Урда на високоскоростната линия Мадрид – Севиля. При трагедията загинаха най-малко 68 души, а десетки бяха ранени.

По данни на испанското Министерство на външните работи най-малко 42-ма чуждестранни граждани от седем различни националности са сред пътувалите в двете композиции. От тях 24-ма все още се водят в неизвестност, десет са невредими, седем са ранени в болници, а един чужденец е сред официално идентифицираните жертви.

Два влака с над 500 пътници се удариха в Испания, жертвите са десетки (ВИДЕО+СНИМКИ)

⇒ Кои държави търсят свои граждани

Франция продължава опитите да установи контакт с двама свои сънародници, които остават в неизвестност след сблъсъка. „Екипите на министерството и на нашето посолство в Испания са напълно мобилизирани в тесен контакт с местните власти, като поддържаме връзка със семействата”, заявиха от френското външно ведомство.

Италианските власти следят случая с изчезнала жена от град Пистоя. В композициите пътували общо петима италиански граждани, като четирима от тях – от Сасари, Бергамо, Рим и Козенца, вече са в безопасност и в добро състояние, но за тяхната сънародничка все още няма данни.

Мексико също активира протокол за консулска защита и обяви, че издирва един свой гражданин, чието местонахождение остава неизвестно. От мексиканското посолство в Мадрид потвърдиха, че други седем техни граждани са получили леки наранявания при удара и след преглед в лечебни заведения вече са изписани.

Испания обявява тридневен национален траур след влаковата катастрофа

Аржентинското външно министерство потвърди смъртта на свой гражданин, който е първата официално оповестена чуждестранна жертва на железопътната катастрофа.

Служители на посолството на САЩ в Мадрид също са пристигнали на мястото на произшествието, като сред пострадалите и евакуираните пътници има и американски граждани. По данни на спасителните служби в композициите са пътували още туристи от Бразилия, Перу и Великобритания.

Испанската Гражданска гвардия съобщи, че в специално откритите центрове в Мадрид, Толедо, Севиля и Кордоба вече са подадени 64 официални сигнала от близки за издирване на изчезнали пътници. Спасителните екипи продължават да изтеглят смачканите вагони на влака на частния оператор „Ирио”, в чиято задна част се вряза движещата се със скорост около 200 км/ч композиция на държавната компания „Ренфе”.

В страната е в сила тридневен национален траур.

Редактор: Мария Барабашка