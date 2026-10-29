Средно по 2881 кг отпадъци на човек от населението са генерирани в България през 2024 г. В това число не влизат големите количества минерални отпадъци от миннодобивната промишленост, кариерите и строителството, показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат, което поставя страната ни сред трите водещи в Европейския съюз по този показател.

Всеки жител на ЕС е генерирал средно 1697 кг през 2024 г. Най-много отпадъци на човек от населението са генерирани в Естония - 4703 кг, следвана от Белгия с 3157 кг и България - с 2881 кг. Най-малко са количествата в Малта - 1092 кг, Ирландия - 1199 кг и Словения - 1254 кг.

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Общо в ЕС през 2024 г. са образувани 765 млн. тона отпадъци, без големите количества минерални отпадъци. Това представлява 35 на сто от всички генерирани отпадъци в Съюза, които достигат 2,196 млрд. тона. През последните две десетилетия количеството отпадъци в ЕС, без големите минерални отпадъци, е намаляло с 1,9 на сто спрямо 2004 г., когато са били отчетени 779,5 млн. тона.

България депонира над 90% от отпадъците си

През 2024 г. в ЕС 42 на сто от третираните отпадъци са били рециклирани. Общо 61,8 на сто са преминали през операции по оползотворяване, включително рециклиране, използване за запълване на изкопи и изгаряне с оползотворяване на енергия.

В България депонирането е преобладаващият метод за третиране на отпадъците - 91,4 на сто. По този показател страната е на първо място в ЕС, следвана от Финландия с 84,4 на сто и Швеция със 75,1 на сто.

Така България се откроява не само с високото количество образувани отпадъци на човек, но и с преобладаването на метод, който европейската политика поставя на последно място в йерархията за управление на отпадъците.

В 12 държави от ЕС повече от половината третирани отпадъци са били рециклирани. Най-висок дял е отчетен в Италия - 87,3 на сто, Унгария - 77,1 на сто, и Словакия - 69,8 на сто.

В Словения 67,8 на сто от отпадъците са използвани за запълване на изкопи или за инженерни и ландшафтни дейности, а в Ирландия делът е 45,2 на сто.

Изгарянето с оползотворяване на енергия е сред по-рядко използваните методи в ЕС, но в Дания то представлява 27 на сто от третираните отпадъци, а в Литва - 19,4 на сто.

Редактор: Цвета Лазаркова