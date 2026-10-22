Няколко нерегламентирани сметища са установени по поречието на река Въча, в района на пловдивското село Йоаким Груево. Сред изхвърлените отпадъци има строителни материали, автомобилни гуми, мебели и части от домакински електроуреди. Замърсените терени попадат в защитена зона от европейската екологична мрежа „Натура 2000“, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив.

Проверката е извършена, само часове след като Българското дружество за защита на птиците подало сигнали за замърсяването. На място пристигнали експерти от екоинспекцията и представители на община Стамболийски.

Нерегламентираното сметище е върху частни земеделски земи на метри от Източната тангента в София

Снимка: РИОСВ-Пловдив

При обхода проверяващите открили три замърсени участъка по десния бряг на реката. В близост до мост били установени струпвания на битови и строителни отпадъци, пластмасови и картонени опаковки, автомобилни части и излезли от употреба гуми.

На друго място по брега инспекторите констатирали наличието на насипани земни маси, камъни и фрезован асфалт. Представител на общината обяснил, че материалите са поставени с цел укрепване на брега и ограничаване на незаконното изхвърляне на боклуци.

Снимка: РИОСВ-Пловдив

МОСВ изисква превантивни действия по почистване на речните легла и дерета

Най-сериозно замърсяване било установено в черешова градина, разположена на около 400–500 метра след последните къщи на Йоаким Груево. Там проверяващите се натъкнали на големи количества битови и строителни отпадъци, захвърлени мебели, части от електроуреди, автомобилни гуми, дрехи и други ненужни вещи.

От РИОСВ подчертават, че всички засегнати терени се намират в защитената зона „Река Въча – Тракия“, която е част от европейската мрежа „Натура 2000“.

Натрупването на отпадъци в подобни райони създава риск за природните местообитания и видовете, които се опазват там, както и за качеството на водите и почвите.

Снимка: РИОСВ-Пловдив

Заради установените нарушения на кмета на община Стамболийски е издадено предписание за почистване на замърсените участъци в землището на селото. Крайният срок за изпълнение е 19 ноември 2026 г. След изтичането му екоинспекцията ще извърши нова проверка, за да установи дали отпадъците са премахнати. Предвиждат се и последващи административнонаказателни действия.

Снимка: РИОСВ-Пловдив

От РИОСВ - Пловдив призовават гражданите да не изхвърлят боклуци в речните корита, по бреговете и сред природата, както и да подават сигнали при установяване на подобни нарушения.

Редактор: Цветина Петкова