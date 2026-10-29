В България съществува регулиран пазар както на електричество, така и на газ и на тези цени „Булгаргаз“ продава единствено на топлофикациите и на газоразпределителните дружества, които снабдяват крайните битови клиенти. Това обясни в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS бившият зам.- министър на енергетиката Явор Куюмджиев. По думите му всички останали потребители на газ в България купуват на свободния пазар, който се определя от българската борса, независимо от „Булгаргаз“ или от някой друг доставчик на газ.

Куюмджиев уточни, че най-голямото потребление на газ в България е на „Топлофикация София“ и заедно с останалите топлофикации, то достига до 60% от природния газ в България.

„Комисията за енергийно и водно регулиране принуждава „Булгаргаз“ да пуска всичкия евтин газ, който идва от Азербайджан по дългосрочен договор (който и към момента е с около 30% по-евтин от пазарните стойности), да отива на регулирания пазар, за да поддържа ниските цени за топлофикациите и за гражданите. Обаче азербайджанският газ не стига да се поддържа количеството на тези цени. Затова „Булгаргаз“ допълва това, което не му стига с газ от някъде другаде, обикновено на пазарни цени или от „Чирен“, обясни Куюмджиев.

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Бившият енергиен заместник-министър посочи, че в „Чирен“ количествата не са достатъчни да запълнят тази дупка. „Освен това там все още има газ, който беше нагнетен през 2022 година на цени не от 100 евро за мегават/час, както е в момента, а на 300. Защото тогава Европейската комисия задължи всички газови оператори да си напълнят хранилищата с газ на каквато и да е цена“, припомни той.

Според Куюмджиев сега единствената опция пред „Булгаргаз“ е да намали цената, от което вероятно ще влезе в загуби и ще се „приближи още една крачка към окончателния фалит“.

Според енергийния експерт Цветомир Николов за крайните клиенти, които потребяват газ има много решения – от това да си плащат, до това да си намерят алтернативни горива за отопление. По отношение на останалите потребители – тези, които са на топлофикационни услуги, за тях промяна няма да има, допълни той.

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„Промяната в цената на „Булгаргаз“ не означава автоматично промяна в цената на топлофикациите и на отоплителните услуги по простата причина, че те вече са определени за целия регулаторен период. Ако има промяна, тя ще е по-нататък, когато се види, че прогнозните цени не отговарят на това, което е заложено“, обясни експертът.

Явор Куюмджиев каза още, че държавата няма законово разписан инструмент, с който да помага на битовите потребители на газ. Ситуацията е различна при електричеството, където разходите на електроразпределителните предприятия, които купуват електричество на пазарни цени и го продават на много по-ниски, се компенсират от държавата под различни форми, допълни той.

По думите на Цветомир Николов основното притеснение на правителството в момента, е по-скоро за състоянието на „Булгаргаз“ и „Топлофикация“, отколкото за самите потребители.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова