Административният натиск и санкциите няма да доведат до понижаване на цените в търговските вериги. Това заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на „Твоя ден“ по NOVA NEWS.

„Не знам някой в целия свят досега със санкции или с държавен и административен натиск да е успявал да понижи цени. Нито една държава не може да се похвали с такъв успех“, заяви той.

Според Вълканов няма икономически основания да се очаква спад на цените при нарастващи разходи за енергия, природен газ, заплати и осигуровки. Той посочи и слабото земеделско производство, както и високата зависимост на България от внос на определени храни.

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​„Ако някой търговец на пазара е решил да си продава маслото за 4 евро, това си е негово решение. Не означава, че потребителят не може да си купи масло за 2 евро от съседния магазин. Това се нарича конкуренция, свободен пазар и потребителски избор”, добави той.

Вълканов коментира и сравнението между цените на хранителните продукти в България и Люксембург, направено от Пламен Абровски в ефира на „Здравей, България”. По думите му посочената от земеделския министър цена на прясното мляко не отразява средната на продукта в Люксембург.

Той обърна внимание и на разликите в производството на мляко в двете държави. Според него Люксембург произвежда значително повече мляко спрямо собствените си нужди, въпреки че разполага с по-малко животни от България. Вълканов обясни това с по-високата производителност и ефективност на стопанствата.

По отношение на търговските надценки Вълканов заяви, че отделни примери за голяма разлика между покупната и продажната цена не дават пълна представа за пазара. На въпрос дали ограничаването на надценките до 15% може да доведе до по-ниски цени, Вълканов каза следното:„Не виждам как това може да стане, тъй като цените не са изкуствено завишени в самите търговски вериги. Това, че се дават отделни примери с по-висока разлика между покупната и продажната цена, не променя цялостната картина. В българската търговия на дребно се работи по абсолютно същите правила, по които работи секторът в цяла Европа“.

Той коментира и новината, че кухня майка, доставяща храна за топли точки, е била затворена заради нарушения на хигиенните изисквания . Затворени са и два магазина на големи търговски вериги – един в Пазарджик и един в София.

„Големите търговци, които държат на своята репутация, имат изключително строги правила по отношение на хигиената. Има случаи, в които сам можеш да се затвориш магазина, защото поради някаква причина има нужда да се преподреди нещо или да се изчисти, тъй като е станал инцидент. Това е бизнес, който се прави от хора за хора. Постоянно минава огромен човешки поток през всеки един филиал и е нормално да има моменти, в които нещо трябва да се забърше, да се вдигне. Трябва ли да се правят проверки, в които проверяващите си избръсват калните обувки на пода и казват" „На вас ви е мръсно, ще се върнем след 40 минути като си изчистите" и след 40 минути идват и казват: „Ама, ние излязохме в почивка, довиждане”, попита Вълканов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова