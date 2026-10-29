Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст (БЧК).

Температурите в планината са до 5 градуса, предимно облачно и мъгливо е, има слаб вятър. В района на връх Ботев превалява дъжд, вятърът е умерен, видимостта е намалена, допълват от ПСС.

Валежите от сняг във високите части на планините продължават

От спасителната служба не са получили сигнали за инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините времето ще бъде облачно. Главно в Стара планина, Рила и Пирин ще вали дъжд, над 2000 метра - сняг, но до вечерта валежите ще спрат. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра - около 3 градуса.

Редактор: Ивета Костадинова