Валежите във високите части на планините продължават да бележат настъпването на студения сезон, като синоптичните прогнози предвиждат ново захлаждане в края на октомври.

Рехава снежна покривка се е образувала в редица планински масиви, показват изображенията от камерите за наблюдение.

Снимка: БГНЕС

Побелели са високите части на Витоша, Стара планина, Рила, Пирин и Родопите. Във вторник първият сняг за сезона падна и в курорта Боровец. В повечето планини валежите обхващат терените на над 1500 метра надморска височина, докато в Родопите снежната граница се спуска до около 1200 метра.

Сняг заваля в някои райони на страната (ВИДЕО+СНИМКИ)

На Витоша сняг се наблюдава в района на хижа „Алеко“ и заслон „Черни връх“. В Стара планина снежна покривка има при хижите „Дерменка“, „Добрила“, „Амбарица“ и „Плевен“, както и в района на заслон „Ботев“. В Пирин побелял е районът на Шилигарника, а в Рила - районът около Мартинови бараки в Боровец.

Очакваното понижение на температурите в края на октомври създава предпоставки за нови снеговалежи във високопланинските райони.

Редактор: Цветина Петрова