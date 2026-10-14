Снимка: Стопкадър
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Близо до София също побеля
Сняг заваля близо до София. В района на хижа "Алеко" във Витоша, на около 1800 метра надморска височина, вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време.
Сняг заваля и на прохода Превала в Родопите.
Снимка: Борислав Маджаров
Видеокадри показват още един заснежен район у нас - вилна зона Атолука край село Равногор, Пазарджишко.
Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците. Застудяванията през есента често са причина за падане на сняг в по-високия планински пояс.
Жълт код за силен вятър и дъжд в 14 областиРедактор: Дарина Методиева
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