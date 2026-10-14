Сняг заваля близо до София. В района на хижа "Алеко" във Витоша, на около 1800 метра надморска височина, вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време.

Сняг заваля и на прохода Превала в Родопите.

Снимка: Борислав Маджаров

Видеокадри показват още един заснежен район у нас - вилна зона Атолука край село Равногор, Пазарджишко.

Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците. Застудяванията през есента често са причина за падане на сняг в по-високия планински пояс.

Жълт код за силен вятър и дъжд в 14 области

Редактор: Дарина Методиева