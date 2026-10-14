Облачно и дъждовно ще бъде времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни ще бъдат те в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България.

В сряда от запад валежите ще започнат да отслабват и да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. В източната част от страната ще духа силен вятър от север-североизток, докато в останалите райони той ще е умерен. НИМХ обяви жълт код за силен вятър и валежи в 14 области от Южна и Източна България. Предупреждението е в сила за Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян. Минималните температури ще варират между 6 и 11 градуса (около 6 градуса за София). Максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса, като в столицата термометрите ще показват около 10 градуса.

По Черноморието ще се задържи облачно със силен северен вятър. На много места ще вали, като по-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Максималните температури на въздуха ще са в интервала 14-16 градуса, а на морската вода – 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде силно, достигайки 3-5 бала.

В планините облачността ще е значителна, с валежи главно в Стара планина, Родопите и Странджа. В масивите от Югозападна България дъждовете постепенно ще спрат. По високите части над 1500 метра валежите ще преминават в сняг, а в Родопите снежната граница ще падне до 1200 метра. Ще духа силен, а в източната половина на страната – и бурен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра ще се задържи около 0 градуса.

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Редактор: Дарина Методиева