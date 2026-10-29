Русия и администрацията на американския президент Доналд Тръмп обсъждат възможността за облекчаване на санкциите срещу водещия руски държавен инвестиционен фонд, съобщиха от Кремъл. Преговорите са част от усилията на Москва да извлече икономически дивиденти от разговорите за прекратяване на войната в Украйна. „Такъв разговор се води и продължава от известно време, макар че не знам какъв ще бъде резултатът”, заяви външнополитическият съветник на Владимир Путин – Юрий Ушаков, потвърждавайки информацията.

Администрацията на Тръмп разглежда молбата на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) за сваляне на наложените ограничения по установения ред. По думите на американски представител този ход е част от усилията за подобряване на двустранните отношения между Вашингтон и Москва и за подпомагане прекратяването на бойните действия.

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Фондът беше санкциониран от администрацията на Джо Байдън дни след руската инвазия през февруари 2022 г. През годините структурата е инвестирала милиарди долари в руски компании съвместно с партньори от Близкия изток и други региони с цел разширяване на руското икономическо влияние.

Информацията за възможни нови отстъпки към Москва предизвика недоволство сред демократите в американския Конгрес, според които президентът Тръмп бърза да сключва бизнес сделки, без да оказва реален натиск върху Русия за прекратяване на войната. Членовете на Камарата на представителите Марси Каптър и Роза ДеЛауро излязоха с общо изявление, в което предупредиха, че облекчаването на санкциите дава ресурси на руската страна за удължаване на конфликта.

„Украинските семейства все още живеят под руски атаки, а САЩ трябва да застанат до тях вместо да хвърлят спасителни пояси на агресора”, подчертават двете конгресменки. Недоволството идва и след като по-рано този месец Тръмп временно отмени санкциите върху руския дизел срещу обещание за увеличаване на износа на гориво с цел понижаване на цените на енергията.

От Белия дом аргументират подхода си с тезата, че договарянето на бизнес сделки може да помогне за прекратяването на войната, като демонстрира пред Москва сериозното намерение на САЩ за изграждане на нови отношения. В преговорите ключова роля има ръководителят на фонда Кирил Дмитриев, който поддържа активен контакт с пратениците на Тръмп - Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

Юрий Ушаков уточни пред медиите, че именно активните контакти на Дмитриев с американската страна са поводът въпросът за сваляне на санкциите да бъде поставен на дневен ред. Обсъжданите потенциални споразумения между страните включват продажба на дял от руски петролен гигант на инвестиционна група, проект за добив на природен газ в Аляска, както и предложение за увеличаване на руския газов износ за Европа.

Редактор: Мария Барабашка