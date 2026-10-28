Генералният директор на Радио-телевизия Сърбия (РТС) Маня Гърчич подаде оставка след предсрочните парламентарни избори в страната. За решението ѝ съобщава „Евронюз Сърбия“.

Оттеглянето идва на фона на призиви от служители на обществената медия и представители на Студентската листа, която спечели вота на 25 октомври, за смяна на ръководството на телевизията.

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В мотивите си Гърчич посочва, че е взела решението след внимателна преценка на обстоятелствата, при които в момента функционира обществената радио-телевизия. По думите ѝ в интерес на институцията е да се гарантира безпрепятственото продължаване на нейната работа.

„Очаквам Управителният съвет в рамките на законовите си правомощия незабавно да предприеме всички необходими действия за осигуряване на приемственост в управлението и законосъобразно предаване на длъжността“, заявява Гърчич.

Тя допълва, че е готова да окаже необходимото съдействие, за да бъде предаден постът организирано и в съответствие със закона, без това да се отрази на работата на РТС.

След изборите част от служителите на обществената медия и кандидати на Студентската листа настояха не само за оставката на генералния директор, но и за оттеглянето на други членове на ръководството и редактори на информационните предавания.

Исканията за промени в РТС поставят въпроса за бъдещото управление на обществената медия след изборите в Сърбия.

Редактор: Георги Иванов