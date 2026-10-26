Служител на телевизията е получил епилептичен пристъп по време на акцията

Група граждани нахлуха в сградата на сръбската телевизия „Информер“ в Белград и прекъснаха предаване на живо. Главният и отговорен редактор на медията Драган Й. Вучичевич и част от служителите напуснаха студиото.

„Информер“ е проправителствена телевизия, свързана с едноименния таблоид, известен с подкрепата си за Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия (СПП), както и с критичните си публикации и коментари срещу политическите му опоненти.

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Сред участниците в акцията беше Диана Хърка - майката на 27-годишния Стефан Хърка, който загина при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Трагедията предизвика масови студентски и граждански протести срещу властта на Александър Вучич.

Преди акцията Хърка призова гражданите да се съберат пред телевизията. Те останаха известно време пред входа на сградата, преди част от тях да влязат вътре.

Инцидентът се разигра по време на предаването „Колегиум“. Главният редактор Драган Вучичевич се обади на полицията и на Спешна помощ с искане да бъде изпратен автомобил за евакуацията на служителите.

Вучичевич потърси по телефона и Илия Сърданович - водача на „Студентската листа“, която спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври.

Главният редактор поиска от Сърданович да призове събралите се пред телевизията граждани да се разотидат. „Не Ви чувам“, отговори му Сърданович.

Малко по-късно служители на „Информер“ отново се свързаха със Спешна помощ и съобщиха, че тяхна колежка получава епилептичен пристъп.

Около 18:40 ч. местно време няколко десетки граждани влязоха в сградата на телевизията. Последва словесен сблъсък между протестиращите, Вучичевич и останалите служители.

Диана Хърка влезе в остър спор с главния редактор заради начина, по който „Информер“ е отразявал смъртта на сина ѝ и последвалите протести.

След размяната на реплики гражданите напуснаха сградата и отново се събраха в двора на телевизията.

Редактор: Георги Иванов
Източник: БГНЕС

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