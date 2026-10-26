Сърбия е единствената европейска държава, която не се промени, а системите ѝ са същите, каквито ги създаде Тито. Победата на студентите е историческа. Ние обаче тепърва ще разберем дали страната ще се промени и ще погледне на Запад, или ще остане същата. Това заяви в предаването „Ревизия” по NOVA NEWS журналистът и собственик на агенция БГНЕС Любчо Нешков. Той коментира смазващата победа на Студентската листа срещу Александър Вучич.

Едно от нещата, които направиха най-силно впечатление на международните анализатори, бе фактът, че Вучич призна загубата почти веднага.

Исторически обрат: Вучич призна загубата при рекордна за последните десетилетия активност

„Вчера Вучич реши да не играе с танковете и оръдията, реши да не потиска опозицията. Но във вътрешен план нещата са изключително трудни и критични за студентите. Не се знае дали ще успеят. Вчера Вучич каза няколко неща. Каза, че ще ги видим. Каза също, че студентите били „хора от лудницата”. Представете си какво отношение има. Но каза и че „ние имаме всички инструменти да се съхраним”, тоест да съхрани това, което е било досега. Какво ще направят студентите? Има много притеснителни и опасни хора в тази коалиция. Имате лица като Миле Ломпар – биограф на Караджич, който е военнопрестъпник. Има много въпроси за бъдещото развитие на Сърбия”,

Все пак според Нешков е рано за еуфория. Причината е, че сред представителите на студентите има фигури с притеснителни биографии, които могат да променят посоката на бъдещото правителство.

„Къде се роди протестът? В сърцето на сръбския национализъм – философският национализъм в Белград. Там е сърцето на всичко, което тази държава сътвори през последните 150 години. Това в никакъв случай не е нещо, което трябва да пренебрегнем като явление. Кои са те? Обяснението защо нямат лидери е, че не искат да бъдат компрометирани и преследвани от Вучич. Това е добре и е разбираемо. Днес обаче е времето за премиер, за председател на парламента. Кои ще са те? Това не знаем”.

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Що се отнася до ЕС и Северна Македония, Нешков смята, че няма причина да се очаква рязка промяна, но вече всичко зависи от нас.

„Ние сме Брюксел и ние трябва да бъдем активната страна в диалога със Сърбия и Северна Македония”.

⇒ Победа за историята

Сърбия се събуди в различна държава. На вчерашните предсрочни избори Студентската листа - движение без партиен апарат, без олигарси и без политически опит - печели между 135 и 140 от 250-те места в парламента. Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич остава с около 105. Още в изборната нощ Вучич призна: „Ясно е, че загубихме”.

Загубата е историческа по три причини. Първо, тя слага край на 14-годишно управление. От 2012 г. насам Вучич беше премиер, президент и през цялото време - реалният център на властта. Второ, той сам предизвика тези избори. През септември подаде оставка като президент, за да се върне като премиер. Залогът беше неговото оцеляване и той го загуби. И трето, активността е рекордна - най-високата от разпадането на Югославия насам.

Сърбите не просто гласуваха срещу Вучич. Те излязоха масово, за да го направят.

Всичко започна преди почти две години с една трагедия. През ноември 2024 г. козирката на гарата в Нови Сад се срути и уби 16 души. Протестът за отговорност се превърна в протест срещу корупцията, а недоволството от корупцията доведе до изборна победа.

По-важното обаче е какво следва. Сърбия не завива рязко на Запад. Студентите отказват санкции срещу Русия, говорят за референдум за членство в Европейския съюз и заемат твърда позиция за Косово. Промяната е друга: от държава, построена около един човек, към държава, която трябва да изгради собствени институции. А точно това е условието, което Брюксел поставя от години.

Регионалният ефект също е огромен. Само преди шест месеца Унгария свали Виктор Орбан. Сега пада и Вучич. Двамата най-умели майстори на балансирането - с Брюксел за парите, с Москва за енергията и политическата подкрепа - излизат от сцената в рамките на една година. Моделът на „силния лидер”, който контролира медиите, държи опозицията слаба и лавира между Изтока и Запада, изглежда изчерпан.

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За Русия това е тежък удар. Кремъл губи двамата си най-надеждни партньори в Европа и в непосредствена близост до нея. За Северна Македония и премиера Християн Мицкоски загубата е лична - той губи двамата си ключови съюзници срещу България и срещу условията на Брюксел. За Република Сръбска и Милорад Додик Белград вече не е сигурният покровител.

А какво означава това за България? Страната ни е транзитен маршрут за руския газ към Сърбия и в същото време неин път към алтернативни доставки. Ние сме и държавата, чийто спор със Скопие вече не е спор срещу неформална регионална ос. Като член на еврозоната и Шенген България има пряк интерес от стабилен западен съсед.

Вучич не падна заради Запада или заради Русия. Падна заради бетона в Нови Сад. И точно затова промяната в Сърбия може да се окаже по-дълбока от всяка геополитическа преориентация.

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