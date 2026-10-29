Ден след сблъсъка на два тира и автобус на главен път Русе – София разследващите органи продължават работата по изясняване на причините за инцидента, отнел живота на двама души. Огледите на местопроизшествието са продължили през целия ден в сряда. Предстои назначаването на комплексни автотехнически експертизи.

„И трите превозни средства са изгорели до основи, което затруднява изясняването на обстоятелствата”, коментира говорителят на Окръжната прокуратура във Велико Търново Илиян Благоев в ефира на „Здравей, България”.

По първоначални данни произшествието започнало с челен удар между два насрещно движещи се товарни автомобила. Единият камион - с българска регистрация, бил управляван от 38-годишен български гражданин, а другият е с унгарска регистрация и зад волана му седял унгарски гражданин. Вследствие на сблъсъка двата тежкотоварни автомобила се възпламенили, а водачите им загинали на място.

Автобус с пътници и два камиона се запалиха след катастрофа на пътя Русе-София, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Секунди по-късно в горящите камиони се ударил движещ се зад тях международен автобус с българска регистрация, пътуващ от Букурещ към София и Солун. В него имало двама български шофьори и 36 студенти по програмата „Еразъм” - 32-ма чуждестранни граждани от различни националности, включително от американци, норвежци, сърби и японци. Автобусът също бил обхванат от огъня и изгорял напълно, но благодарение на бързата реакция на водачите пътниците били евакуирани навреме.

„Разбихме прозорците и излязохме през тях”, разказа една от студентките, настанени временно в кризисен център в Полски Тръмбеш. Друг младеж сподели, че усетил удара, докато спял. „Събудих се от писъците на останалите хора. След това излязохме през прозорците”, казва пътникът.

Разследващите работят по няколко версии за навлизането на един от камионите в насрещната лента. Сред тях са движение с нъобразена скорост, мокра пътна настилка или невнимание.

По думите на Благоев в момента се извличат данните от GPS системите на товарните автомобили, за да се установи точната скорост преди сблъсъка. Тъй като единият камион е с унгарска регистрация, по линия на международната правна помощ и чрез Европейска заповед за разследване ще бъде изискана цялата налична информация от унгарската страна.

Относно разпространените от Министерството на транспорта данни, че българският камион нямал валиден годишен технически преглед, от прокуратурата уточниха, че това все още е обект на проверка. „Лесно проверимо е, а дали има отношение към причината за катастрофата, ще покаже автотехническата експертиза”, подчерта Благоев.

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