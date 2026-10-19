Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити решението си да облекчи икономическия натиск върху Москва, като обясни, че не иска да застраши усилията за прекратяване на войната в Украйна. Междувременно Вашингтон обяви 60-дневен период за оценка на последиците от отменените санкции и мита, а споразумението за доставки на руски дизел предизвика критики от Киев.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social американският държавен глава заяви, че в преговорите за прекратяване на конфликта е постигнат значителен напредък. По думите му прекомерният натиск върху Кремъл би могъл да отблъсне Русия. Тръмп спомена и продължаващи разговори за освобождаване на пленници, без да разкрие подробности.

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Американският президент отправи нови обвинения към украинския си колега Володимир Зеленски, като постави под съмнение желанието му за мир. Според Тръмп предоставената досега финансова помощ от Европа и администрацията на Джо Байдън е допринесла за нежеланието на Киев да прекрати войната.

Той отново разкритикува украинските атаки срещу руски петролни рафинерии, свързвайки ги с недостига на дизелово гориво на международните пазари. Изявленията му идват на фона на рязко поскъпване на енергийните ресурси заради войната с Иран, което засилва икономическия и политическия натиск върху Белия дом.

Тръмп посочи още, че Русия оказва сравнително ограничена помощ на Иран и изрази желание тази ситуация да се запази. Американски медии обаче многократно са съобщавали за руска подкрепа за Техеран.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че администрацията ще използва следващите 60 дни, за да прецени икономическите последици от санкциите и митата срещу Русия, чието прилагане беше отменено с президентски указ.

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Ограничителните мерки, включително допълнителни мита върху руски стоки и санкции срещу държави, купуващи руски петрол и природен газ, трябваше да започнат да действат през следващата седмица.

„Президентът иска да използва 60-дневния период, за да анализира какво ще означава налагането на санкции и мита за световната и американската икономика“, обясни Рубио.

Решението предизвика недоволство в Украйна. Зеленски предупреди, че отслабването на икономическия натиск върху Москва може да удължи войната.

Успоредно с това Вашингтон договори с Русия увеличаване на доставките на дизелово гориво. Според обявеното от Тръмп споразумение първоначално за САЩ ще бъдат предназначени над 300 000 тона, като се предвиждат и последващи доставки през ноември и след това.

Рубио защити договореностите с аргумента, че руският дизел така или иначе ще намери купувачи, а американската администрация се стреми да осигури допълнителни количества за вътрешния пазар и да ограничи поскъпването на горивата.

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Министърът на енергетиката Крис Райт също отхвърли твърденията, че сделката представлява икономическа подкрепа за Кремъл. По думите му тя е стимул за напредък към мирно споразумение, а не финансов спасителен пояс за Русия. Той обвърза възможността Москва да увеличи износа си с отказ от продължаване на войната срещу Украйна.

Рубио призна, че едновременното развитие на конфликтите в Украйна и Близкия изток усложнява американската външна политика и оказва все по-силен натиск върху международните енергийни пазари.

На този фон руският президент Владимир Путин е предложил през следващия месец да се проведе тристранна среща на върха с Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Целта според публикация на The Wall Street Journal, е да бъде договорено прекратяване на войната в Украйна при условия, благоприятни за Москва.

Информацията се появява на фона на признаци за сближаване между Вашингтон и Кремъл, включително договореностите за руския дизел и решението на американския президент да отмени ключови санкционни ограничения.

Редактор: Цветина Петкова