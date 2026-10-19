Руският президент Владимир Путин е предложил провеждането на среща на високо равнище с американския си колега Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин следващия месец, за да бъде договорено прекратяване на войната в Украйна при условия, благоприятни за Москва. Това предаде „Ройтерс”, като се позова на публикация на The Wall Street Journal.

„Ройтерс” отбелязва, че предложението за разговор идва на фона на затопляне на отношенията между Тръмп и Путин, особено след като американският президент обяви сделка за закупуване на руски дизел и в петък подписа указ за отмяна на ключови санкции срещу Москва.

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Позовавайки се на бивш служител на руското разузнаване, запознат с въпроса, The Wall Street Journal посочва, че предложението на Путин е било отправено по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври , в рамките на който е била договорена и сделката за дизелово гориво между двете страни.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитване за коментар от „Ройтерс”. Агенцията не е успяла да се свърже с Кремъл извън работно време. Руското и китайското посолство във Вашингтон също не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Според The Wall Street Journal, който се позовава на запознати с обсъжданията източници, Кремъл е предложил тристранният диалог да се проведе в рамките на предстоящата среща на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Форумът е насрочен за 18 и 19 ноември в Шънджън.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил пред изданието, че се водят обсъждания за евентуална среща.

„Все още няма яснота нито за самата среща, нито за нейния евентуален дневен ред, въпреки че и трите страни признават хипотетичната възможност за провеждането ѝ”, е заявил той пред The Wall Street Journal.

Високопоставен американски служител пък казал пред изданието, че Тръмп все още не е дал съгласието си за подобна среща, но не изключва напълно идеята.

Редактор: Мария Барабашка