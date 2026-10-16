„Ще продължим да живеем и да се сражаваме с достойнство“. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция след участието си в заседанието на Европейския съвет в Брюксел по повод напрежението между Киев и Вашингтон, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

„Усещам пълната подкрепа на Европа. Въпросът не е за Донбас, а за съществуването на нашата страна. Контролираме бойното поле, благодарни сме на САЩ, Европа и много други страни за подкрепата. Путин иска да ни унищожи и наистина мисли, че не сме държава и народ. Ако паднем, 20 милиона украинци ще дойдат в Европа, ще бъдат прогонени“, посочи Зеленски.

Украинският президент каза още, че с американския му колега са имали няколко срещи и винаги са постигали решения. Зеленски подчерта, че защитава единствено интересите на Украйна и украинците. „Независимо как Русия иска да ограничи правата ни, имаме право да се отбраняваме и ще устоим. Водещата задача са преговорите за мир, а Путин не се стреми към това“, добави Зеленски.

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По думите му Украйна не е била предупредена за споразумението между САЩ и Русия за дизела. Според украинския държавен глава е необходимо, ако няма „енергийно примирие“, страната му да получи средства за самоотбрана. Той съобщи, че разговорите между Киев и Вашингтон ще продължат в следващите дни и допълни: „Мисля, че ще се приближим към мирно споразумение“.

Зеленски посочи, че отново е обсъдил с европейските лидери въпроса за използването на запорираното със санкциите на ЕС руско имущество и настоя тези средства да бъдат дадени на Украйна преди Русия да е успяла да си ги върне.

Украинският президент уточни, че неговата страна получава от Франция и други държави допълнителни способности за използване на спътников сигнал. По думите му системата Starlink е използвана от Украйна не за поразяване на цели в Русия, а за предотвратяване на руските удари по цели в неговата страна. Той потвърди, че услугата е достъпна за украинските сили, но с по-малка скорост и така е безполезна за спирането на руските дронове. „Много държави обменят с нас разузнавателна информация, благодарни сме на всички“, каза още Зеленски.

Редактор: Цвета Лазаркова