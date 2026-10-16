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Американският президент отправи поредна „порция” критики към украинския си колега
Американският президент Доналд Тръмп отново отправи критики към украинския си колега Володимир Зеленски. В интервю за „Нюзмакс” той нарече „позор” подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии. Тръмп каза, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин.
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Вчера Зеленски заяви пред „Файненшъл таймс”, че паузата в украинските удари по руски рафинерии е прекратена. Така се противопостави на обявеното от Тръмп енергийно примирие – инициатива, за която и Москва не е давала съгласието си.
„Всичко, което прави Зеленски, е да покачва цената на петрола в световен мащаб. Мисля, че това е позорно. Има предостатъчно други цели, които може да бъдат ударени. Но обстрелвайки рафинерии за производство на дизелово гориво, не правят нищо добро за света. И мисля, че Зеленски е там от доста дълго време...", каза Тръмп.
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