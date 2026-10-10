„Проведеният в петък телефонен разговор на руския президент Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп беше „много съдържателен и приятелски“ и нито един от двамата лидери не искаше първи да прекрати обаждането". Това заяви съветникът на Кремъл по външнополитически въпроси Юрий Ушаков.

В хода на разговора си Путин и Тръмп се споразумяха Русия да доставя дизел на САЩ и на международните пазари, за да се намалят цените на горивата. Неочакваното решение доведе до временно облекчаване на американските санкции върху руските горива, което предизвика смут в Украйна.

„Докато по време на предишния разговор между президентите се коментираше за възможността за възобновяване на тристранните преговори с участието на САЩ и Украйна, то сега ситуацията е различна. С опитите си да провали изборите ни, нанасяйки в основния ден на гласуването масивен удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, киевският режим по същество провали възможността за незабавно възобновяване на преговорния процес. И сега, както каза президентът, ще обмислим кога тези преговори ще могат да бъдат възобновени“, добави Ушаков.

„Никой не искаше да затвори телефона първи. Те затвориха едновременно, буквално в един и същи момент", каза Ушаков.

Тръмп обяви споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар

Киев разчита на подкрепата на САЩ в преговорите за прекратяване на войната. След оповестяването на новината за телефонния разговор между Путин и Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски коментира споразумението за дизела с необичайно остри думи, определяйки го като „слабо решение“ и „инвестиране в една война, която трябва да бъде прекратена“.

Западът наложи срещу Русия многобройни санкции, включително ограничения за вноса на руски енергоносители, откакто през февруари 2022 г. Москва започна пълномащабната си война срещу Украйна.

Усилията за мир досега не постигнаха успех, отчасти заради териториалните претенции на Русия върху четири украински области, които не са изцяло под неин контрол.

Преговарящи от САЩ, Украйна и европейски страни вчера се срещнаха в Маями, за да започнат работа по приемането на единодушно предложение за мир, което да бъде представено на Русия до няколко седмици.

Редактор: Дарина Методиева