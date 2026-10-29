Специализирани полицейски акции срещу купения вот се провеждат в София и Русенско.

► Акция на полицията в София

"Днес на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи се провежда специализирана полицейска операция съвместно с колегите от Главна дирекция „Жандармерия” с цел гарантиране на сигурността и противодействие на нарушаването на политическите права на гражданите във връзка с предстоящия балотаж за президент и вицепрезидент на Република България", съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

По думите му до момента са проверени 16 адреса, 38 лица и два автомобила. Съставени са 27 протокола по Закона за МВР. На един от адресите са арестувани двама мъже - на 35 и 52 години.

217 сигнала за изборни нарушения са подадени до МВР към 15:00 ч.

„На мястото са намерени списъци с имена с датата на балотажа на президентския вот, посочени срещу тях суми и брошури за определена кандидатпрезидентска двойка”, поясни Пелтеков. Той отказа да назове конкретните цифри и имената на кандидатите от брошурите, тъй като по случая се образува досъдебно производство и предстоят процесуално-следствени действия.

Полицейските действия са предприети след постъпила оперативна информация в СДВР, че двете лица подготвят купуване на гласове за деня на балотажа в неделя.

„Първият тур премина изключително спокойно. Сигнали за купуване и продаване на гласове не сме имали”, заяви Пелтеков.

И двамата задържани имат предишни криминални прояви. Те са регистрирани за кражби, грабежи, шофиране след употреба на алкохол и без книжка. Единият арестуван е бил обвинен и в изнасилване.

От столичната полиция уточниха, че акцията е в самото си начало и проверките ще продължат на територията на цяла София. „Такива операции в столицата ще се провеждат ежедневно до вота, за да не се допуска нарушаване на политическите права на гражданите”, подчерта Пелтеков. Той допълни, че информация за предстоящите проверки няма да бъде оповестявана публично, за да не се попречи на оперативната работа на служителите на реда.

► Полицейска операция срещу изборните престъпления и битовата престъпност и в Русенско

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, и конвенционалната престъпност се организира в област Русе. Тя ще продължи и утре, съобщи кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

На ключови места ще има изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се извършват проверки на преминаващите превозни средства. На територията на различни населени места в областта ще се проверяват хора, автомобили, търговски и други обекти.

Действията на полицейските служители са насочени към установяване и предотвратяване на престъпления, свързани с изборното законодателство, както и към противодействие на битовата престъпност и опазване на обществения ред. Контролът ще включва и проверки на шофьори за употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и за други нарушения на пътя.

"Полицейските действия на територията на цялата област ще продължат с повишен интензитет и до края на изборния процес. Целта е да се предотвратят нарушения и престъпления, да се гарантира сигурността на гражданите и да се осигури законосъобразното протичане на балотажа", каза регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

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