Военно-апелативният съд в София решава дали да остави на свобода и без мярка за неотклонение служителят на НСО, блъснал на земята журналистката Соня Колтуклиева. Според прокуратурата, с действията си, Мартин Варадинов ѝ е нанесъл средна телесна повреда.

Случаят "Соня Колтуклиева": Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов



Първата инстанция не намери никакви доказателства за това, че гардът е ударил Колтуклиева, тъй като на записите от камерите се виждало само избутване. Според магистратите няма опасност Варадинов да се укрие или извърши ново престъпление.

Редактор: Цветина Петрова