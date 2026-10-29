Снимка: БГНЕС
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Първата инстанция пусна Мартин Варадинов от ареста
Военно-апелативният съд в София решава дали да остави на свобода и без мярка за неотклонение служителят на НСО, блъснал на земята журналистката Соня Колтуклиева. Според прокуратурата, с действията си, Мартин Варадинов ѝ е нанесъл средна телесна повреда.
Случаят "Соня Колтуклиева": Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов
Първата инстанция не намери никакви доказателства за това, че гардът е ударил Колтуклиева, тъй като на записите от камерите се виждало само избутване. Според магистратите няма опасност Варадинов да се укрие или извърши ново престъпление.
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