Шофьор на лек автомобил загина при челен сблъсък с камион на пътя Хасково - Пловдив, край димитровградското село Горски извор. Инцидентът е станал около 15:00 ч., съобщиха от сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР в Хасково за кореспондента на БТА в Хасково Николай Грудев.

По първоначални данни лекият автомобил е навлязъл в насрещното платно в прав участък от пътя и се е ударил в товарния автомобил.

Автобус с пътници и два камиона се запалиха след катастрофа на пътя Русе-София, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

От „Пътна полиция“ уточниха, че при първоначалния оглед не е установен спирачен път. Предстои аутопсия да изясни дали на водача не му е прилошало и дали евентуален медицински проблем е довел до навлизането в насрещното платно.

Снимка: БТА

Заради катастрофата движението по път Е-80 в участъка, който е в ремонт, е пренасочено по обходен маршрут през димитровградското село Каснаково.

Редактор: Георги Иванов