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Има препоръки всички кораби да плават в териториално море, заяви капитан Димитър Димитров
Черно море вече е обявено за зона за военен риск. Има препоръки всички кораби да плават в териториално море, но това е решение на корабосбоственика. Разбира се, при опасност, капитанът може да се отклони от нареждането. Това каза капитан Димитър Димитров, който е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, в ефира на „Здравей, България”.
Той посочи, че атаките могат да доведа до оскъпяване при преноса на стоки.
Капитан Тодор Георгиев каза, че е важно какво е превозвал кораба, за да се установи дали има риск след потъването му. Той обаче подчерта, че контейнерите са добре запечатани. Въпросът е обаче да не бъдат ударени от друг преминаващ кораб, допълни той.
Удареният край нос Калиакра кораб е потънал
Георгиев каза, че плаването на кораби е много намаляло, но обичайно има около 30-40 плавателни съда.
Той беше категоричен, че дроновете, които са ударили кораба край нос Калиакра, са руски. По отношение на противодействието капитанът каза, че може да се направи постоянно патрулиране и при подаване на информация за дронове, те да бъдат унищожавани над морето.
Георгиев заяви, че корабоплаването ще намалее особено след втората половина на декември.
Целия разговор гледайте във видеото.
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